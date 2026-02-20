İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yasal bahis sitelerinde oynanan şüpheli kuponlara yönelik soruşturmada 31 kişi gözaltına alındı. Dijital materyallere el konulurken, tahkikatın sürdüğü bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında bahis operasyonu gerçekleştirdi.



Türkiye’de faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinde yönetici olarak görev aldığı süre zarfında, rakip lehine oynanan bahisler, gol içerikli bahisler (alt-üst), oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan şahısların belirlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

9 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Yöneticilik yaptığı futbol kulübü maçlarına şüpheli değerlendirilen seçeneklerde bahis yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için İstanbul başta olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

31 KİŞİ YAKALANDI

Zincirleme operasyonlarda 31 kişi "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındı. Bu kişilerin açık kimlikleri ve bulunduğu konumları hakkında ayrıntılı bilgi verilmezken, haklarında yürütülen tahkikatın devam ettiği aktarıldı.



OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Adreslerde yapılan aramalarda, şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar, harici hafıza ve USB bellekler dâhil tüm teknolojik cihazlara el konulduğu öğrenildi.



