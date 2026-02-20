Gece yarısı yayımlanan kararnameyle önce bakan yardımcıları belirlendi, ardından 5 ilin valisi değişti. Afyonkarahisar, Hakkari, Uşak, Erzurum ve Gümüşhane’de yeni valiler göreve getirildi.

Gece yarısı yayımlanan Resmi Gazete kararlarıyla bürokraside dikkat çeken değişiklikler yapıldı. Önce bakan yardımcıları açıklandı, ardından 5 ilin valisi değişti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yardımcıları Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız oldu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yardımcıları ise Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir olarak belirlendi.

5 İLİN VALİSİ DEĞİŞTİ

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle 5 ilin valisi de değişti.

Yeni atamalar şöyle:

Afyonkarahisar Valiliği’ne, Uşak Valisi Naci Aktaş

Hakkari Valiliği’ne, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan

Uşak Valiliği’ne, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Kartal

Erzurum Valiliği’ne, Gümüşhane Valisi Aydın Baruş

Gümüşhane Valiliği’ne, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Cevdet Atay getirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası