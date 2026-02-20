Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 ilin valisi değişti
Gece yarısı yayımlanan kararnameyle önce bakan yardımcıları belirlendi, ardından 5 ilin valisi değişti. Afyonkarahisar, Hakkari, Uşak, Erzurum ve Gümüşhane’de yeni valiler göreve getirildi.
- Bakan yardımcıları atamaları yapıldı.
- Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına yeni yardımcılar belirlendi.
- Beş ilin valisi değiştirildi.
- Afyonkarahisar, Hakkari, Uşak, Erzurum ve Gümüşhane valiliklerinde yeni atamalar yapıldı.
- Değişiklikler hem merkez hem de taşra teşkilatlarını kapsıyor.
Gece yarısı yayımlanan Resmi Gazete kararlarıyla bürokraside dikkat çeken değişiklikler yapıldı. Önce bakan yardımcıları açıklandı, ardından 5 ilin valisi değişti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yardımcıları Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız oldu.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yardımcıları ise Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir olarak belirlendi.
Bakanlar Gürlek ile Çiftçi'nin yardımcıları belli oldu! Karar Resmi Gazete'de
5 İLİN VALİSİ DEĞİŞTİ
Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle 5 ilin valisi de değişti.
Yeni atamalar şöyle:
Afyonkarahisar Valiliği’ne, Uşak Valisi Naci Aktaş
Hakkari Valiliği’ne, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan
Uşak Valiliği’ne, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Kartal
Erzurum Valiliği’ne, Gümüşhane Valisi Aydın Baruş
Gümüşhane Valiliği’ne, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Cevdet Atay getirildi.