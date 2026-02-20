Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, play-off turu ilk maçlarını tamamladı. Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği İtalyan devi Juventus'u 5 golle bozguna uğrattı. Sarı lacivertliler, Premier Lig ekibi Nottingham Forest karşısında ağır bir yenilgi aldı. Karadeniz ekibi Samsunspor ise Shkendija deplasmanından tek gollü galibiyetle ayrıldı.

Avrupa'da mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor maçlarını tamamlarken ülke puanımız güncellendi.

GALATASARAY HEZİMETE UĞRATTI

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u ağırlayan Galatasaray, sahadan 5-2'lik farkla galibiyetle ayrılarak tur kapısını ardına kadar araladı.

FENERBAHÇE KÂBUSU YAŞADI

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği İngiliz ekibi Nottingham Forest'a 3-0 mağlup olarak rövanş öncesi turu zora soktu.

SAMSUNSPOR AVANTAJI ALDI

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'ya konuk olan Samsunspor ise sahadan 1-0 galip ayrıldı ve avantajın sahibi oldu.

ÜLKE PUANLARI GÜNCELLENDİ

Temsilcilerimizin maçlarının ardından UEFA ülke puanları güncellendi.

1- İngiltere – 112.352

2- İtalya – 97.017

3- İspanya – 91.109

4- Almanya – 88.188

5- Fransa – 80.212

6- Portekiz – 69.266

7- Hollanda – 66.595

8- Belçika – 61.450

9- TÜRKİYE – 49.875

10- Çekya – 47.625

AVRUPA'DA RÖVANŞ MAÇLARI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off turu rövanşında 25 Şubat'ta Juventus ile deplasmanda karşılaşacak.

İngiliz ekibi karşısında ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe, 26 Şubat'ta rövanş için Nottingham Forest deplasmanına gidecek.

Samsunspor ise UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı ağırlayacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası