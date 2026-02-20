El Bilal'in sakatlık geçmişi Beşiktaş’ı endişelendiriyor. Siyah beyazlıların Malili golcüsü, Başakşehir maçında sakatlandı. Bir ay sahalardan uzak kalması beklenen El Bilal, sakatlıklar yüzünden 84 maç kaçırdı.

MURAD TAMER - Beşiktaş’ın Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada adalesinden sakatlanan El Bilal Toure’nin durumu teknik heyeti endişelendirdi. Yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması beklenen yıldız golcünün geçmiş yıllarda yaşadığı uzun süreli sakatlıklar dikkati çekiyor. Bu sezon Afrika Kupası ve cezalı oluşu sebebiyle üç maç kaçıran Malili golcü, siyah beyazlı formayı giymeden önceki dört yıllık süreçte sakatlıklar yüzünden tam 84 resmî müsabakada takımını yalnız bıraktı.

SAHAYA NASIL DÖNECEK?

Yıldız golcünün önceki takımlarındaki maç eksiği tablosu oldukça kabarık. 2021-2022 sezonunda Reims formasıyla 11, ertesi yıl Almeria’da ise 13 maçta sakatlıkları sebebiyle oynayamayan Toure, en büyük kayıpları son dönemde yaşadı. Atalanta kariyerinde ayak tarak kemiği problemi yüzünden 32 karşılaşmayı kaçıran, geçen sezon ise kiralık gittiği Stuttgart’ta 28 maçta forma giyemeyen yıldız ismin sahalara nasıl döneceği büyük bir merak konusu.

El Bilal Toure

BEDELİ 15 MİLYON

Beşiktaş’ın Atalanta’dan kiraladığı El Bilal Toure’nin geleceği, performansına ve sağlığına bağlı. 15 milyon avroya Beşiktaş isterse satın alma hakkını kullanabilir. Oyuncu 15 gol atarsa bu opsiyon otomatik olarak devreye girecek.

