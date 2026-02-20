Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Aziz İhsan Aktaş davasında savunma yaptı. Aktaş'ın, Abacı'ya 'Düğününüzde Enbe Orkestrası sahne almıştı, orkestra masrafının ödemesini biz yaptık' şeklinde soru yönelttiğini, Abacı'nın ise 'Bilmiyorum' cevabını verdiğini belirtildi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında altısı görevinden uzaklaştırılan yedi belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 24’ü tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 12. duruşmasına dün devam edildi.

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan tutuksuz sanık CHP’li Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, “Ben ve ekipte bulunan birçok kişi, Rıza Akpolat’a ‘Rıza’ dendiği zaman, haddini bildiren insanlardık. Gözaltına alındığımızda bizlere, sözde avukatlık yapacağı söylenen kişiler gönderildi, savunma biçimi dayatıldı. Arkadaşlarıma, ‘Bu işlerde birinin bedel ödemesi lazım. Alican’ın üzerine atalım.’ denildi. Bu sözler bir senaryonun peşinde olunduğunun açık göstergesidir” dedi

Soru-cevap sırasında ise Aziz İhsan Aktaş, “Düğünde ben de vardım, doğru, sanatçı çıkmadı. Enbe Orkestrası çıktı. Orkestranın ödemesini kim yaptı. Dekont sunabilecek misiniz?” diye sordu. Abacı’nın, “Düğünümde çıkan davul zurnadan, orkestradan haberim yoktu” sözleri üzerine Aktaş, “Ödemeleri biz yaptık” ifadesini kullandı.

Savunma sırasında, Aktaş Abacı'ya, "Düğününüze sanatçı çıkamadığından bahsettiniz ama o düğünde ben de vardım. O düğününüzde Enbe Orkestrası sahne almıştı. Bu orkestranın ödemesini kim yaptı?" şeklinde soru yöneltti. Sanık, "Benim ne orkestradan ne de davul yada başka bir şeyden haberim yoktu" diye cevapladı. Cevaba karşılık olarak Aktaş, "Bu orkestra masrafının ödemesini biz yaptık ama buna ne diyeceksiniz?" dedi. Sanık Abacı ise, "Bilmiyorum" diyerek savunmasını tamamladı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San. ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıklardan Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 farklı fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 farklı fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi isteniyor.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı sanık Utku Caner Çaykara'nın 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildiği iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı sanık Ahmet Özer'in 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve 2 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı sanık Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı sanık Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı sanık Zeydan Karalar ile görevinden uzaklaştırılan ve hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı sanık Abdurrahman Tutdere'nin "rüşvet alma" suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunuluyor.

Ayrıca iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı sanık Rıza Akpolat'ın "suç örgütüne üye olma", 26 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 3 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 19 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 4 farklı fiilden "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan kazandığı mal varlıklarının müsadere edilmesi isteniyor.

