Petrol ve doğalgazda Shell, Chevron ve ExxonMobil gibi uluslararası şirketlerle kurulan sınır ötesi iş birliği, Türkiye’nin enerji güvenliğini güçlendirirken küresel ölçekte etkinliğini artırıyor.

Türkiye, petrol ve doğalgazda üretim hedeflerini artırırken uluslararası enerji şirketleriyle kurduğu iş birlikleriyle sınır ötesi arama ve üretim faaliyetlerini güçlendiriyor. Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası ve Gabar başta olmak üzere kara ve deniz sahalarında etkinliğini artıran Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 2028’de günlük üretimi 500 bin varile, uzun vadede ise 1 milyon varile çıkarma hedefiyle ilerliyor.

TPAO, Shell, Chevron, ExxonMobil ve BP gibi küresel şirketlerle yaptığı mutabakatlarla yurt dışı enerji projelerini artırarak yerli ve millî adımlarını sınır ötesi sahalara taşıyor. Öne çıkan projeler arasında Bulgaristan’daki Khan Tervel Sahası, Libya ve Pakistan’daki bloklar ile Somali’de başlatılacak sondaj çalışmaları bulunuyor. Türkiye, böylece hem yerli üretimini artırıyor hem de enerji alanında bölgesel ve küresel ölçekte etkin bir aktör olma hedefini pekiştiriyor.

Enerji uzmanları, Türkiye’nin bu iş birlikleriyle yalnızca teknik kapasitesini artırmakla kalmayıp ulusal şirketlerini uluslararası oyuncular hâline getirmeyi hedeflediğini belirtiyor. ABD Deniz Kuvvetleri Lisansüstü Okulundan Profesör Brenda Shaffer “Türkiye, diplomatik ve teknik avantajını kullanarak uluslararası şirketlerle ortaklık kuruyor ve böylece yeni enerji sahalarının önünü açıyor” dedi.

Atlantik Konseyi Kıdemli Araştırmacısı John Roberts ise, ilk sonuçların büyük olasılıkla Karadeniz’den geleceğini vurguladı. Türkiye’nin enerji ithalatını azaltacak bu adımların, ülkeyi bölgesel ve küresel enerji merkezi konumuna taşımada etkili olacağı belirtiliyor. Akdeniz Enerji ve İklim Örgütü Petrol ve Gaz Direktörü Sohbet Karbuz “Uluslararası şirketlerle iş birliği, teknoloji ve deneyim transferiyle Türkiye’nin enerji güvenliğine katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.



