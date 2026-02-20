İran'dan BM Genel Sekreteri'ne iletilen mektupta "Trump'ın açıklamaları gerçek bir askeri saldırı riskine işaret ediyor. İran gerilim veya savaş istemiyor ve savaş başlatmayacak. İran saldırıya maruz kalırsa karşılık verecektir." denildi.

İran, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektupta "Trump'ın açıklamaları askeri saldırı riskine işaret ediyor. Gerilim istemiyoruz, savaş başlatmayacağız. Saldırıya maruz kalırsak karşılık veririz" ifadelerine yer verdi.

Mektup, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi başkanlığına gönderildi.

Mektupta, “Ancak, askeri saldırıya maruz kalması durumunda İran, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca doğal savunma hakkını kullanarak kararlı ve orantılı bir şekilde karşılık verecektir” ifadesi yer aldı.

Misyon, “bölgedeki düşman gücün tüm üsleri, tesisleri ve varlıkları İran'ın savunma tepkisi bağlamında meşru hedefler oluşturacağını” uyarısında bulunarak, “ABD'nin öngörülemeyen ve kontrol edilemeyen sonuçlardan tam ve doğrudan sorumlu olacağını” vurguladı.

Mektupta, ABD Başkanı Donald Trump'ın 18 Şubat'ta sosyal medyada paylaştığı ve İran'a karşı “açıkça güç kullanma tehdidi” olarak nitelendirilen bir gönderiye atıfta bulunularak, Diego Garcia ve İngiltere'deki RAF Fairford üssündeki askeri tesislerin potansiyel kullanımı belirtildi.

ACİL EYLEM ÇAĞRISI

BM'nin acil eylemde bulunmasını isteyen mektupta, “Güvenlik Konseyi ve Genel Sekreter, çok geç olmadan gecikmeden harekete geçmelidir” denildi.

İran, ABD'nin tehditlerini “askeri saldırı riskinin gerçek olduğunu ve bunun sonuçlarının bölge için felaket olacağını ve uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturacağını” belirten bir işaret olarak nitelendirdi.

Diplomasiye olan bağlılığını yeniden teyit eden İran'ın BM misyonu, “Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine ve diplomatik çözümlere” tam bağlılığını ifade etti ve “ABD Hükümeti ile nükleer müzakerelerde yapıcı, ciddi ve iyi niyetle” yer aldı.

