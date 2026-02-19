Fenerbahçe'de Skriniar'dan üzen haber: Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin 3 golle mağlup olduğu Nottingham Forest maçında sakatlanan Milan Skriniar'ın, 4 hafta sahalardan uzak kalabileceği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin takım kaptanı Milan Skriniar, Avrupa Ligi'ndeki Nottingham Forest karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıktı.
Maçın 23. dakikasında kendisini yere bırakan Slovak savunmacı, 25. dakikada kenara geldi. Skriniar, 26. dakikada yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.
SAKATLIĞI 4 HAFTAYI BULABİLİR
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Milan Skriniar'ın sağ kasığındaki sakatlığıyla ilgili ilk değerlendirmeyi yapan kulüp doktorları, sürenin 4 haftayı bulabileceğini hocaya iletti.
MR SONRASI NETLİK KAZANACAK
31 yaşındaki Slovak savunmacının kesin durumunun, cuma günü çekilecek MR sonrası netleşeceği belirtildi.
Skriniar'ın kaçırması muhtemel maçlar:
- Kasımpaşa
- Nottingham Forest (D)
- Antalyaspor (D)
- Gaziantep FK (D) - ZTK
- Samsunspor
- Karagümrük (D)
- Gaziantep FK