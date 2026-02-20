Anadolu Ajansı
Fenerbahçe, CEV Kupası'nda çeyrek finalde
CEV Kupası play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Orion Stars'ı 3-0 yendi ve çeyrek finale adını yazdırdı.
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu rövanş maçında Hollanda'nın Orion Stars ekibini 3-0 yendi.
İlk maçı da 3-1 kazanan sarı-lacivertliler, CEV Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Pereira'dan Fenerbahçe itirafı: Maç öncesi çok iyi biliyordum
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Nikolaos Fragkakis(Yunanistan), Zaur Hajiyev(Azerbaycan)
Fenerbahçe Medicana: Halit Kurtuluş, Adis Lagumdzija, Marttila, Barthelemy, Drzyzga, Ngapeth (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Mirza Lagumdzija, Kaan Gürbüz)
Orion Stars: Kjaer, Boldizsar, Ter Maat, Jorna, Crins, McCluskey (Lipke, Amedegnato, Kavli, Hoge Bavel, Sanders)
Setler: 25-15, 25-21, 25-22
Süre: 79 Dakika (23, 29, 27)
Bizi Takip Edin
YORUMLAR