Eski millî futbolcu ve teknik direktör Tayfur Havutçu'nun babası Ersin Havutçu, hayatını kaybetti.

TFF'den paylaşılan taziye mesajında, "A Millî Takımımızda bir dönem Yardımcı Antrenörlük görevini üstlenmiş olan eski millî futbolcu, teknik direktör Tayfur Havutçu'nun babası Ersin Havutçu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhumun naaşı, 20 Şubat Cuma günü (yarın) Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Rasimpaşa Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.

Merhum Ersin Havutçu'ya Allah'tan rahmet; Tayfur Havutçu'ya, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

