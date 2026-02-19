Küresel piyasalarda dalgalanma sürerken yatırımcının “güvenli liman” tercihi yeniden altın oldu. Son haftalarda yükseliş ivmesini artıran değerli metal için uluslararası finans çevrelerinden peş peşe değerlendirmeler geliyor.

Banka stratejistleri, jeopolitik riskler, küresel ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının devam eden alımlarının altına olan talebi güçlü tutacağını vurguladı.

Analistlere göre mevcut koşullar altında altının güvenli liman rolü zayıflamış değil, aksine küresel sistemdeki kırılganlıklar nedeniyle daha da güçlenmiş durumda. Bu çerçevede bankanın beklentisi, talebin kalıcı biçimde yüksek seyretmesi ve fiyatların orta vadede yukarı yönlü potansiyelini koruması yönünde.