Altın için yeni zirve sinyali! ABD'li Yatırım Bankası JP Morgan'dan kritik tahmin
Küresel piyasalardaki belirsizlik yatırımcıyı yeniden "güvenli liman" altına yönlendirirken, ABD merkezli finans devi JPMorgan, yükseliş trendinin geçici olmadığını vurguladı. Banka stratejistleri, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının yoğun alımları nedeniyle rallinin orta vadede güçlenerek devam edeceğini öngörüyor.
Küresel piyasalarda dalgalanma sürerken yatırımcının “güvenli liman” tercihi yeniden altın oldu. Son haftalarda yükseliş ivmesini artıran değerli metal için uluslararası finans çevrelerinden peş peşe değerlendirmeler geliyor.
ABD merkezli finans devi JPMorgan yayımladığı son analizde, altın fiyatlarındaki yükseliş trendinin kısa vadeli bir hareket olmadığına dikkat çekildi.
Banka stratejistleri, jeopolitik riskler, küresel ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının devam eden alımlarının altına olan talebi güçlü tutacağını vurguladı.
TALEP DEVAM EDECEK
Raporda, yatırımcıların riskten korunma eğiliminin sürdüğü ve portföylerde altının ağırlığının artırıldığı ifade edildi.
Özellikle merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme politikaları kapsamında altın alımlarını sürdürmesi, fiyatlar üzerinde destekleyici unsur olarak gösterildi.
Analistlere göre mevcut koşullar altında altının güvenli liman rolü zayıflamış değil, aksine küresel sistemdeki kırılganlıklar nedeniyle daha da güçlenmiş durumda. Bu çerçevede bankanın beklentisi, talebin kalıcı biçimde yüksek seyretmesi ve fiyatların orta vadede yukarı yönlü potansiyelini koruması yönünde.