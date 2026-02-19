Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesine Türkiye'nin en büyük duruşma salonu inşa edilecek. Yaklaşık 555 sanığın aynı anda yargılanabileceği ve 'tünel sisteminin' yer alacağı salonun detayları netleşti.

Kamuoyunun yakından takip ettiği birçok davanın görüldüğü Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesine yeni bir duruşma salonu inşa ediliyor.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında yeni duruşma salonunun detayları masaya yatırıldı. Programa bağlanan İhlas Haber Ajansı Muhabiri Murat Delice, Silivri'deki yeni duruşma salonunun detaylarını aktardı.

Silivri'ye yeni duruşma salonu inşa ediliyor! Tünel sistemi ile Türkiye'nin en büyüğü

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

Duruşma salonunun tamamlanması için çalışmalarına aralıksız devam ettiğini ifade eden Delice "Nisan ayı gibi bitmesi bekleniyor. Bittiğinde 555 sanık aynı anda yargılanabilecek. 1200’ün üzerinde avukat alanı ve 400’ün üzerinde seyirci kapasitesi olacak" dedi.

Murat Delice, duruşma salonunun 11 bin metrekare kapalı inşaat alanına sahip olduğunu vurgulayarak "3 bin metrekarenin üstünde yekpare bir duruşma salonu olacak" ifadelerini kullandı.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK OLACAK

Duruşma salonun güvenliği için 500'ün üzerinde jandarma personelinin görev alacağının altını çizen Delice, salonun içerisinde hakim odaları ve yemekhane bulunacağını da belirtti.

TÜNEL SİSTEMİ İLE İNŞA EDİLECEK

Silivri'deki yeni salonun 'tünel sistemi' ile inşa edildiğini dile getiren Delice "Bu sistem Silivri'deki tutuklu sanıkları dışarı ile herhangi bir şekilde temas etmeden tek seferde içeri alabilecek. Tutuklular tünel vasıtası ile mahkeme salonuna götürülecek" şeklinde konuştu.

