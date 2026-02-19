A Milli Futbol Takımı'nı 1990–1993 yılları arasında çalıştıran Alman teknik direktör Sepp Piontek (tam adı Josef Emanuel Hubertus Piontek), 85 yaşında hayata veda etti. Piontek, genç yaşta teknik ekibine dahil ettiği Fatih Terim ile 3 yıl birlikte görev yapmıştı.

Asıl adı Josef Emanuel Hubertus Piontek olan Sepp Piontek'in (86) vefat haberini ailesi duyurdu.

Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerine Alman ekibi Werder Bremen'de başlayan, Danimarka Milli Takımı’nda 11 yıl görev yapan Piontek, 1990 yılında Türkiye A Milli Takımı’nın başına geçti. Ay-yıldızlı ekibini 3 yıl çalıştıran Piontek, Türk futbolunda sadece bir antrenör olarak değil, sistemin temellerini atan isim olarak hafızalarda yer etti.

Piontek’in Türk futbolunda bıraktığı en önemli miraslardan biri, yardımcısı olarak görevlendirdiği Fatih Terim oldu. Genç yaşta Piontek'in teknik ekibine katılan Terim, ilerleyen yıllarda Türk futbolunun en önemli teknik direktörlerinden biri oldu.

