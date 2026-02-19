Emlak Konut, 3 farklı ödeme seçeneğiyle faizsiz "Hoş Geldin Evim Kampanyası"nı başlattı. 18 Mart'a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında yüzde 26 ve yüzde 12 indirim seçeneklerinin yanı sıra taksit ödemelerine üçüncü yılda başlama imkanı sunuluyor. İşte kampanyaya dahil olan projeler...

Emlak Konut GYO, 3 farklı ödeme modelinin ve indirimlerin sunulduğu faizsiz "Hoş Geldin Evim Kampanyası"nı hayata geçirdi. Bugün başlayan ve 18 Mart'a kadar devam edecek kampanya kapsamında Emlak Konut'un 24 projesinde yer alan konutlar ve ticari üniteler satışa sunuldu.

Hem oturum hem de yatırım amaçlı konut almak isteyen vatandaşlara önemli avantajlar sunan kampanya çerçevesinde Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve satış ofisleri ramazan ayı boyunca mesai saatlerinin yanı sıra iftardan sonra da açık olacak. Planlı ve erişilebilir bir finansman yapısıyla ev sahibi olma sürecini kolaylaştırmayı amaçlayan kampanya, ödeme planlarında sağlanan esneklikle ev sahibi olmak isteyenlere avantajlı finansman modelleri sunuyor.

KAMPANYADA 3 FARKLI ÖDEME MODELİ YER ALIYOR

"Hoş Geldin Evim Kampanyası" kapsamında 3 ayrı ödeme seçeneği yer alıyor.

Peşin Ödeme Modeli'nde bu yıla özel olarak peşin alımlarda yüzde 26 indirim fırsatı sunulurken, ödemeye 6 taksite kadar esneklik sağlanıyor.

Emlak Konut'un daha önce başlattığı Yeni Yuvam Modelinin dahil edildiği kampanya çerçevesinde bu modelin fırsatlarından yararlanmak isteyenlere ilk kez yüzde 12 indirim fırsatı sunuluyor.

Taksit Erteleme Modeli'nde ise konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara, taksit ödemelerine üçüncü yılda başlama fırsatı sağlanıyor.

KAMPANYAYA DAHİL OLAN PROJELER

Emlak Konut'un İstanbul, Antalya, Balıkesir ve Denizli'deki 24 prestijli projesinde kampanyadan yararlanma imkanı bulunuyor.

Söz konusu projeler arasında Batı Ataşehir Evleri, Odak İstanbul, Yeni Fikirtepe, Yenişehir Evleri Arnavutköy, Düşler Vadisi Riva, Emlak Konut Vadi Evleri, Balıkesir Emlak Konutları, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Batı Yakası, Evora Denizli, Gölyaka İstanbul, Komşu Finans Evleri, Kuzey Adalar, Majör Gölyaka, Nezihpark Bahçekent, Park Yaşam Antalya, Park Yaşam Çınarköy, Senfoni Etiler, Tual Asya, Tual Gölyaka ve Vadi Panorama Evleri yer alıyor.

Ayrıca kampanya kapsamında Bizim Mahalle, Semt Bahçekent ve Maslak 1453 projelerinin ticari üniteleri de alıcılarını bekliyor.

