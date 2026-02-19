Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, birlikte yaşadığı kadını tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Silah sesleri üzerine eve giren ekipler iki kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken, olay yerine gelen şüphelinin ablası sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin daireye sokmadığı abla, "Ölmemiş değil mi, polis ağabey. Ölmemiş" diyerek kardeşinden bir haber almaya çalıştı.

Korkunç olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 821 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katında meydana geldi.

Yanındaki kadını öldürüp canına kıydı! En yakını sinir krizi geçirdi

İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

Edinilen bilgiye göre, apartmanın ikinci katında oturan Özgür Yeke (47) ablasını arayarak intihar edeceğini söyledi. Aynı saatlerde komşuları Yeke'nin dairesinden 3 el silah sesi duydu.

Yeke'nin ablası ve komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, kapısı açık bırakılan daireden içeri girdiklerinde Özgür Yeke ve kimliği belirsiz bir kadını yatakta hareketsiz olarak buldu.

“ÖLMEMİŞ DEĞİL Mİ POLİS AĞABEY?”

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yeke ve kimliği henüz belirlenemeyen kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine adrese Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Kardeşi ile yaptığı görüşme sonrası Özgür Yeke'nin oturduğu ikamete gelen ablası ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Sinir krizi geçiren ve daireye girmesine izin verilmeyen abla ekiplere, "Ölmemiş değil mi, polis ağabey. Ölmemiş" diyerek kardeşinden bir haber almaya çalıştı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürerken, Yeke'nin silahından çıkan kurşunlar sonucu hayatını kaybeden kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



