Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Sevdiğim Sensin dizisinde canlandırdığı İnci karakteriyle yeniden gündeme gelen Esra Ronabar’ın hayatı, yaşı, evli olup olmadığı, memleketi ve rol aldığı yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. Tiyatrodan televizyona uzanan kariyeriyle dikkat çeken oyuncunun hayatına dair detaylar merak konusu oldu.

Yeni sezonda hikayesi ve oyuncu kadrosuyla öne çıkan Sevdiğim Sensin dizisinde oynayan Esra Ronabar çok konuşulan isimlerden biri oldu. Dizide otoriter bir karakter olan İnci’ye hayat veren başarılı oyuncunun kariyer yolculuğu ve yer aldığı projeler yeniden gündeme taşındı. Peki, Sevdiğim Sensin'in İnci'si Esra Ronabar kimdir?

ESRA RONABAR KİMDİR?

1978 yılında İzmir'de doğan Esra Ronabar, Ankara Üniversite Kimya Bölümünü okurken oyunculuk sınavlarına girdi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalından mezun oldu. Eğitim süreci ve sonrasında Altan Erkekli, Rutkay Aziz ve Metin Balay gibi önemli isimlerle çalışma fırsatı buldu.

Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnesinde adım atan Ronabar, Ankara Sanat Tiyatrosu’nda sahnelenen çeşitli oyunlarda görev aldı. Yönetmen yardımcılığı deneyimi de bulunan oyuncu, sahne performanslarıyla dikkat çekti. Tiyatro alanındaki başarısı ona İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri’nde Jüri Özel Ödülü ve En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandırdı. Ekran yolculuğu 2000'li yıllarda başlayan Ronabar, 2003 yılında Bir İstanbul Masalı dizisiyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Oyuncu 2006 yılında kendisi gibi oyuncu olan Barış Falay ile evlendi ve 2009 yılında Mavi Rüzgar adını verdikleri bir oğlu dünyaya geldi.

Ronabar, Sana Bir Sır Vereceğim dizisinde başrol oynadığı dönemde geçirdiği trafik kazası nedeniyle projeden ayrılmak zorunda kaldı. Tedavi sürecinin ardından tiyatro ve televizyon çalışmalarına devam eden oyuncu, günümüzde Sevdiğim Sensin dizisinde İnci karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Sevdiğim Sensinin İncisi Esra Ronabar kimdir? Oynadığı diziler ve kariyeri

ESRA RONABAR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Kader Ayırsa Bile - 2002

A.G.A - 2003

Bir İstanbul Masalı - 2003

Beyaz Gelincik - 2005

Son Osmanlı - 2007

Küstüm Çiçeği - 2010

Uçurum - 2012

Sana Bir Sır Vereceğim - 2013

Sevdiğim Sensin - 2026

Haberle İlgili Daha Fazlası