Bayrampaşa’da viyadük altında yüzü tanınmaz halde bulunan erkek cesedinin ve katil zanlısının kimliği tespit edildi. Cezaevi firarisi Mehmet Gür’ün 15 suç kaydı olan Umut O. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısının cinayet sonrasında birkaç gün olay yerine gittiği öğrenildi.

İstanbul Bayrampaşa’da 10 Şubat’ta viyadük altında, yüzü tahribata uğramış bir ceset bulunmuştu. Kimliği belirsiz cesedin cezaevi firarisi Mehmet Gür isimli kişiye ait olduğu ortaya çıktı. Olayı çözmek isteyen Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi.

Viyadük cinayetinde korkunç gerçek! Günlerce kontrol etmiş

15 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Kamera kayıtlarında bir şüphelinin birkaç gün aralıklarla olay yerinde dolaştığı tespit edildi. Kimliği belirlenen şüpheli Umut O. gözaltına alındı. 15 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

GÜNLERCE KONTROL ETMİŞ

Umut O.'nun Mehmet Gür’ü önceden öldürüp, yeşillik alana bıraktığını tespit edildi. Cinayet sonrasında defalarca olay yerinde gezdiğini ve kontrol ettiğini belirlenen Umut O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin günlerce gelip cesedi kontrol ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası