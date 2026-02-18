Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir kadın, tren istasyonunda tabancayla vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aylin Polat Dağ, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında İstasyon Mahallesi'nde bulunan TCDD'ye ait tren istasyonunda meydana geldi.

Tren istasyonunda kadın cinayeti! Korkunç saldırıda can verdi

TABANCAYLA VURDULAR

Edinilen bilgiye göre, E.D. henüz bilinmeyen bir nedenle Aylin Polat Dağ'a tabancayla ateş etti. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Aylin Polat Dağ, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

