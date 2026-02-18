Yasaklı madde operasyonu kapsamında oyuncu İsmail Hacıoğlu gözaltına alındı. Hacıoğlu’nın başrolünü oynadığı Cennetin Çocukları dizisinin çekimleri durdu. Belirsizlik nedeniyle dizinin çekim ekibi, Ayvalık’taki setten İstanbul’a dönmek zorunda kaldı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu, ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından dizinin çekimlerinin durduğu öğrenildi.

SAVCILIKTA İFADE VERECEK

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, dizi çekimi için gittiği Ayvalık’taki evinde gözaltına alındı. Hacıoğlu’nun uyuşturucu testi için saç ve kan örnekleri alındı. Aynı gün Hacıoğlu İstanbul’da, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Küçükçekmece Narkotik Büro’ya getirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Hacıoğlu’nun yanı sıra aralarında Murat Dalkılıç ve Kaan Tangöze’nin de bulunduğu toplam 24 kişinin ifadeleri, yarına bırakıldı. Hacıoğlu’nun savcılık ifadesini yarın vereceği belirtildi.

EKİP İSTANBUL’A DÖNDÜ

İsmail Hacıoğlu’nun gözaltına alınması sonrası başrolü olduğu dizide kriz yaşandı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizinin çekim ekibi, Hacıoğlu’nun olmadığı sahneleri tamamlayarak iş programını değiştirdi. Ancak belirsizlik sürünce ekip, Ayvalık’ta beklemek yerine İstanbul’a döndü.

HİKAYE DEĞİŞİKLİĞİ KAPIDA

Dizinin iki haftalık stok bölümü bulunuyor ve çekimlerin geleceği, Hacıoğlu’nun ifadesi ile test sonuçlarına göre netlik kazanacak. Gelişmelere bağlı olarak dizide hikaye değişikliği yapılabileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, iş insanı ve Terzi isimli mekanın sahibi Hakan Tunçelli, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Bonivex isimli işletmenin sahibi Murat Öztürk, Züber isimli firma ortakları Muratcan Kurt, Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, İsmail Hacıoğlu ile Furkan Koçan gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan eski boksör Adem Kılıççı da gözaltına alındı.

Öte yandan, dün yurt dışına çıktığı tespit edilen şarkıcı Edis Görgülü hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

