Antalya'da 32 yaşındaki anestezi teknikeri hastanenin otoparkında ölü bulundu. Teknikerin şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında yürek sızlatan bir olay yaşandı. Arkadaşları 32 yaşındaki Anestezi Teknikeri Hüseyin Buhan’dan sabah vardiya değişiminin ardından haber alamadı.

Hastane otoparkında şüpheli ölüm! Anestezi teknikeri arabada bulundu

HAYATINI KAYBETMİŞ

Hastane otoparkında bulunan otomobili kontrol eden arkadaşları, Buhan’ın hareketsiz halde yattığını gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TIBBI MALZEME BULUNDU

Yapılan muayenede Hüseyin Buhan'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Araç içerisinde yapılan incelemelerde, Buhan’ın hemen yanında tıbbi malzemeler bulunduğu öğrenildi.

EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hüseyin Buhan'ın eşi, gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi. Acılı eş “Yaşıyor mu, öldü mü, söylesenize" diye sordu Hüseyin Buhan’ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

