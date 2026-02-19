Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Erdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Bakan Gürlek ve Bakan Çiftçi'yi ayrı ayrı kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki bakanla da fotoğraf çektirdi.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI ADALETİN YÜZYILI YAPACAĞIZ"

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a nazik kabulleri için şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda; adalet hizmetlerimizi daha erişilebilir, daha hızlı ve daha etkin hâle getirmek için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Milletimizin adalet beklentisini en güçlü şekilde karşılamak adına reform irademizi aynı azim ve sorumluluk bilinciyle devam ettireceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapacağız."

