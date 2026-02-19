Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde ilk teravih namazı sırasında camiye torpil atan 15 yaşındaki çocuk, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, şüpheli ve ailesi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Hayrete düşüren olay, Ziya Gökalp Mahallesi Abdulkadir Geylani Camii'nde meydana geldi.

Terbiyesizliğin böylesi! Teravih namazında camiye torpil attı

CAMİYE TORPİL ATTI

Dün akşam Ramazan ayının ilk teravih namazının kılındığı sırada bir çocuk elindeki torpili ateşledikten sonra camiye attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

YAKALANDI

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar ve araştırmalar neticesinde; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.T (15) yakalandı.

İŞLEM BAŞLATILDI

M.T. ve ailesi hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin yerine getirildiği bildirildi.

