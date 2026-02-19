Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde ava giden Mehmet Çemberlitaş (34), kuzeni Cemal T.’nin tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı İnnaplı kırsal Mahallesi'nde yaşandı.

TÜFEK KAZARA ATEŞ ALDI

Mehmet Çemberlitaş (34) ile kuzeni Cemal T., birlikte ava gitti. İddiaya göre av sırasında Cemal T.'nin elindeki tüfek kazara ateş alarak Mehmet Çemberlitaş'ın göğsüne isabet etti.

Şanlıurfa’da feci olay! Gittikleri av felaketle sonlandı

KUZENİ GÖZALTINDA

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın cesedi daha sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cemal T. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası