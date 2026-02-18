Baba-oğul cinayetinde kan donduran iddia: Bu olayın azmettiricisi anne
Muğla’da baba ve 12 yaşındaki oğlunun bıçaklanarak öldürüldüğü cinayete ilişkin davada avukatın ortaya attığı iddia kan dondurdu. Avukat, HTS k ayıtlarının incelenmesini talep ederek “Nesrin Acar kocasından nefret eden biridir. Bu olayın azmettiricisinin o olduğuna inanıyoruz” dedi.
Muğla’nın Ortanca ilçesinde Göksal Uslu, 12 yaşındaki Kıvanç ve babası Menderes Aşgın’ı bıçakla öldürmüş, anne Nesrin Acar’ı ise yaralamıştı. Korkunç cinayete ilişkin davanın ilk duruşması, Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Duruşmaya, tutuklu sanık Göksal Uslu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, olayda yaralanan Nesrin Acar ise davaya katılmadı.
BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ
Cinayetlere ilişkin hazırlanan iddianamede olay şöyle anlatıldı:
Göksal Uslu, Menderes Aşgın ve Nesrin Acar ile bulunduğu sırada çıkan tartışmada bıçakla saldırdı. Baba Menderes Aşgın olay yerinde hayatını kaybederken, sanığın o sırada 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen 12 yaşındaki Kıvanç Aşgın'ı da engelleyerek bıçakla öldürdüğü belirlendi.
‘ANNE AZMETTİRİCİ’ İDDİASI
Menderes ve Nesrin'in büyük oğlu müşteki İbrahim Aşgın'ın avukatı Sibel Polat, mahkemede tüyler ürperten bir iddiada bulundu. Avukat Polat, annenin "azmettirici" olabileceği iddiasını mahkemeye sundu.
“BİRLİKTE PLANLADILAR”
Nesrin Acar'ın mağdur sıfatıyla değil, sanık olarak yargılanması gerektiğini savunan Polat şöyle konuştu:
Müvekkilimiz de annesinden şikayetçidir. Nesrin Acar'ın sanık Göksal Uslu ile bir iletişimi olduğunu ve bu cinayetin birlikte planlandığını düşünüyoruz. Nesrin Acar kocasından nefret eden, onu sürekli küçük düşüren biridir. Bu olayın azmettiricisinin o olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle geriye dönük HTS kayıtlarının çıkarılmasını talep ediyoruz.
HTS KAYITLARI İNCELENECEK
Baba ve oğlunu bıçaklayarak öldüren Göksal Uslu, mahkemede ifade vermek istediğini beyan ederken, mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına, iddiaların araştırılması için HTS kayıtlarının incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.