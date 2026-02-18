Muğla’nın Ortanca ilçesinde Göksal Uslu, 12 yaşındaki Kıvanç ve babası Menderes Aşgın’ı bıçakla öldürmüş, anne Nesrin Acar’ı ise yaralamıştı. Korkunç cinayete ilişkin davanın ilk duruşması, Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya, tutuklu sanık Göksal Uslu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, olayda yaralanan Nesrin Acar ise davaya katılmadı.

Cinayetlere ilişkin hazırlanan iddianamede olay şöyle anlatıldı:

Göksal Uslu, Menderes Aşgın ve Nesrin Acar ile bulunduğu sırada çıkan tartışmada bıçakla saldırdı. Baba Menderes Aşgın olay yerinde hayatını kaybederken, sanığın o sırada 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen 12 yaşındaki Kıvanç Aşgın'ı da engelleyerek bıçakla öldürdüğü belirlendi.

Menderes ve Nesrin'in büyük oğlu müşteki İbrahim Aşgın'ın avukatı Sibel Polat, mahkemede tüyler ürperten bir iddiada bulundu. Avukat Polat, annenin "azmettirici" olabileceği iddiasını mahkemeye sundu.

Nesrin Acar'ın mağdur sıfatıyla değil, sanık olarak yargılanması gerektiğini savunan Polat şöyle konuştu:

Müvekkilimiz de annesinden şikayetçidir. Nesrin Acar'ın sanık Göksal Uslu ile bir iletişimi olduğunu ve bu cinayetin birlikte planlandığını düşünüyoruz. Nesrin Acar kocasından nefret eden, onu sürekli küçük düşüren biridir. Bu olayın azmettiricisinin o olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle geriye dönük HTS kayıtlarının çıkarılmasını talep ediyoruz.