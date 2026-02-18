Antalya'da Yusuf E.Ç., internette tanıştığı İlhan Çobanoğlu'nu evinde 20 bıçak darbesi ile öldürdü. Yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 846. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında oturan 26 yaşındaki İlhan Çobanoğlu'na arkadaşları ulaşamadı.

Gencin oturduğu eve gelen arkadaşları, kapının açılmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Adrese gelen polis ekipleri, çilingir vasıtası ile kapının açılmasının ardından girdikleri evde genci kanlar içerisinde yerde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çobanoğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

İnternetten tanıştığı genci 20 yerinden bıçaklayıp öldürdü!

DEFALARCA BIÇAKLANMIŞ

Vücudunda 20'ye yakın bıçak yarası olan Çobanoğlu'nu öldüren şahsın yakalanması için Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlatırken, gencin cenazesi savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ZANLI OLAYDAN 2 SAAT SONRA YAKALANDI

Apartmandaki ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Yusuf E.Ç.'yi (21) olaydan 2 saat sonra Aksu ilçesinde yakaladı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İfade işlemleri için Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Yusuf E.Ç.'nin ilk ifadesinde İlhan Çobanoğlu ile internet üzerinden tanıştıklarını, kendisini eve çağırdığını, aralarında çıkan tartışma sonrası Çobanoğlu'nun kendisine bıçakla saldırdığını ve yere düşen bıçağı alarak onu öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

