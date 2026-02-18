Ramazan ayında uzun süren açlık ve susuzlukla başa çıkabilmek için sahur sofrasındaki yiyecekler büyük önem taşıyor. Uzmanlar, doğru planlanan sahurun gün boyu enerji seviyesini koruduğunu, susuzluğu azalttığını ve kan şekerini dengelediğini vurguluyor.

Değişen öğün saatleriyle birlikte metabolizma üzerinde farklı etkiler oluşturan Ramazan ayında, sahurun atlanması ya da yanlış besinlerin tercih edilmesi gün içinde halsizlikten susuzluğa kadar pek çok sorunu beraberinde getiriyor. Son günlerde uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda, sahurda protein, lif ve kompleks karbonhidrat dengesinin sağlanmasının hem tokluk süresini uzattığı hem de sindirim sistemini rahatlattığı ifade ediliyor.

SAHURDA NE YENİR?

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzman Diyetisyeni Zeynep Yaşar, sahurun atlanmasının gün içinde halsizlik ve kan şekeri dengesizliğine yol açtığını belirterek bu öğünün mutlaka yapılması gerektiğini söyledi. Yaşar, sahurda yumurta, süt, yoğurt ve peynir gibi protein kaynaklarının yer almasının tokluk süresini uzattığını ifade ederken, ekmek grubunda ise tam tahıllı ürünlerin tercih edilmesini önerdi. Bu besinlerin yavaş sindirildiğini ve gün boyu enerji seviyesini koruduğunu vurguladı.

Sahurda ne yenir? Sahurda susatmayan, tok tutan yiyecekler

Merkezefendi Devlet Hastanesi Diyetisyeni Melek Buz da sahurun kahvaltı düzeninde planlanmasının en doğru yaklaşım olduğunu belirtti. Buz, protein açısından zengin besinlerin yanında sebze ve lifli gıdaların tüketilmesinin sindirim sistemini rahatlattığını, ağır ve yağlı yemeklerin ise gün içinde mide sorunlarına neden olabileceğini kaydetti. Son dönemde yapılan uzman paylaşımlarında da sahurda dengeli makro besin dağılımının metabolizma hızını koruduğu vurgulanıyor.

SAHURDA SUSATMAYAN YİYECEKLER

Uzman Diyetisyen Zeynep Yaşar, sahurda tuzlu ve kızartılmış yiyeceklerin susuzluk hissini artırdığını belirterek özellikle salamura ürünlerden uzak durulması gerektiğini söyledi. Az tuzlu peynirler, yoğurt, ayran ve su oranı yüksek sebzelerin gün içinde susama hissini azaltacağını ifade eden Yaşar, çay ve kahvenin su yerine geçmediğini ve her fincan için ekstra su tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

İftar ile sahur arasında su tüketiminin zamana yayılması gerektiği, gazlı içecekler yerine ayran, şekersiz komposto veya suyun tercih edilmesini öneriliyor Güncel beslenme önerilerinde de yüksek su içeriğine sahip salatalık, marul ve kabak gibi sebzelerin sahur sofralarında yer almasının vücudun sıvı dengesine katkı sağladığına dikkat çekiliyor.

SAHURDA HANGİ YİYECEKLER TOK TUTAR?

Tokluk süresini belirleyen en önemli faktör, protein ve lif içeriği yüksek besinlerin birlikte tüketilmesi olarak gösteriliyor. Yumurta, yoğurt, peynir gibi protein kaynakları acıkmayı geciktiriyor. Buna eşlik eden yulaf, tam buğday ekmeği ve kuru baklagiller ise kan şekerinin dengeli yükselmesini sağlayarak gün içinde enerji düşüşünü önlüyor.

Sağlıklı yağlar da sahur öğününün vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Zeytinyağı, ceviz, badem ve avokado gibi besinler hem uzun süreli enerji sağlıyor hem de mideyi yormadan doygunluk hissi oluşturuyor.

