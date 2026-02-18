Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tecrübeli futbolcusu Necip Uysal'ın ikinci defa baba olduğunu duyurdu.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz aralık ayında kaptanlığı alınan ve kadro dışı bırakılmasına karar verilen Necip Uysal, ikinci defa baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Necip Uysal

'DEMİR' ADINI VERİDİLER

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Necip Uysal'ın eşi Nur Uysal, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Uysal çifti bebeklerine Demir ismini verdi. Necip-Nur Uysal çiftini tebrik eder, Demir bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" denildi.

