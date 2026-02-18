SPOR SERVİSİ
Beşiktaş'tan kutlama mesajı: Necip Uysal ikinci defa baba oldu
Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tecrübeli futbolcusu Necip Uysal'ın ikinci defa baba olduğunu duyurdu.
50 dk önce
Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal ikinci defa baba oldu.
- Necip Uysal'ın eşi Nur Uysal bir erkek bebek dünyaya getirdi.
- Uysal çifti, bebeklerine Demir ismini verdi.
Beşiktaş'ta geçtiğimiz aralık ayında kaptanlığı alınan ve kadro dışı bırakılmasına karar verilen Necip Uysal, ikinci defa baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
'DEMİR' ADINI VERİDİLER
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Necip Uysal'ın eşi Nur Uysal, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Uysal çifti bebeklerine Demir ismini verdi. Necip-Nur Uysal çiftini tebrik eder, Demir bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" denildi.
