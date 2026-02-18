Yargıtay, ehliyetsiz araba kullanan sürücülere ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. Yargıtay, kazaya karışan ehliyetsiz sürücünün 'hatasız olması' durumunda, tazminat almaya hak kazanabileceğini belirtti. İşte detaylar…

Denizli’de 2023 yılında kendi adına kayıtlı araçla eşiyle trafiğe çıkan ehliyetsiz sürücü A.A, S.Ö. idaresindeki başka bir araç ile çarpıştı.

Ehliyeti olmayan A.A. kaza tespit tutanağına, kaza sırasında yanında bulunan eşinin adını yazdı. A.A., araçlarında oluşan hasar ile tamir süresince ikame araç kullanmak zorunda kaldığını belirten A.A, zararının temini için diğer sürücü S.Ö.’ye dava açtı.

'YALAN BEYAN' DEDİ

Davalı S.Ö, davanın reddini talep etti. Sebep olarak da kaza tespit tutanağına davacının eşinin isminin yazılmasını sunarak, bunun "resmi belgede yalan beyan" olduğunu belirtti.

MAHKEME DAVAYI REDDETTİ

Denizli 7. Asliye Hukuk Mahkemesi, sürücünün ehliyetsiz olması nedeniyle davanın reddine karar verdi. Adalet Bakanlığı, kararda hukuka aykırılık bulunduğu gerekçesiyle kanun yararına bozma istemiyle dosyayı temyiz etti.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca "sonuca etkili olmamak üzere" kararı kanun yararına bozdu. Verilen kararda, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu gereği, hukuka aykırı fiili nedeniyle başkasına zarar veren kişinin "zararı gidermekle yükümlü olduğu" belirtildi.

Öte yandan kararda, davacının sürücü belgesinin olmaması nedeniyle yerel mahkemenin açılan tazminat davasını reddettiği anımsatıldı.

“KURAL İHLALİ YOK”

Kararda, "Bilirkişi raporuna göre kazanın meydana gelmesinde davacının herhangi bir kural ihlali olmadığı anlaşılmaktadır. Kaza sırasında davacının geçerli bir sürücü belgesinin olmaması idari yaptırım uygulanmasını gerektiren bir haldir” denildi.

"TAZMİNAT ALABİLİR"

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, kazaya karışan ehliyetsiz sürücü hatasızsa, aracında oluşan hasar nedeniyle uğradığı zarara ilişkin tazminat almaya hak kazanacağına hükmetti.

