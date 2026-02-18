Aydın'ın Nazilli ilçesinde fırtına nedeniyle çam ağacı devrildi. Olay sonrası yol kapanırken ekipler duruma hemen müdahale etti.

Nazilli'ye bağlı Sümer Mahallesi üzerindeki Bozdoğan-Nazilli Karayolu Sümerpark'ta bulunan çam ağacı fırtınada karayoluna devrildi. Trafiğin yoğun olmasına rağmen olayda kimsenin zarar görmemesi sevindirdi.

EKİPLER YOLU AÇTI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yolu her iki taraftan trafiğe kapatarak motorlu testereler ve iş makinaları ile devrilen çam ağacını parçalarına ayırarak yolu tekrar trafiğe açtı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerinin hızlı şekilde müdahalesi ile herhangi bir sıkıntı yaşanmadan trafiğe açılan yolda devrilen ağacın kimseye zarar vermemesi teselli kaynağı oldu.

Fırtına ağacı devirdi! Yol trafiğe kapandı

Öte yandan Sümerpark içerisinde bulunan ve her biri yaklaşık 100 yıllık olan ağaçların tehlike saçanlarının kaldırılması istendi.

