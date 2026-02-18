Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen ve iki farklı Fatih Terim döneminde (2011-2013, 2018-2020) yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Hasan Şaş, sarı-kırmızılı takımın 5-2'lik tarihi galibiyetini değerlendirdi. Eski milli futbolcu, Juventus maçı hakkında, "Galatasaray tarihinde ilk 10'a girer" yorumunda bulundu.

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, RAMS Park'ta Gabriel Sara, Noa Lang (2), Davinson Sanchez ve Sacha Boey'in golleriyle Juventus'u 5-2 yendi. Hasan Şaş, 7 gol ve bir kırmızı karta sahne olan müthiş karşılaşmayı yorumladı.

Hasan Şaş

"SARA'NIN İÇİNE MARADONA MI KAÇTI?"

SporON YouTube kanalında konuşan eski futbolcu, "O kadar güzel maç izlettiler ki! Galatasaray'ın 100 yıllık tarihinde ilk 10 maça girer bu. 5 gol olması değil, 2-1'ken de Galatasaray takımı belli. Bu kadar mı koşarsınız, bu kadar mı motive olursunuz? Seyirci mükemmel, saha mükemmel, oyuncular mükemmel, gireni çıkanı. Ben zevkten dört köşeyim. Bu Sara'nın içine Maradona mı kaçtı? Sacha Boey oyuna giriyor, mükemmel bir gol. Noa Lang sahanın en iyilerinden. Barış Alper Yılmaz iyi. Osimhen kardeşim senin değmeyecek bir topun yok mu? Her topa müdahale mi edersin, pres mi yaparsın? Singo oyuna girdi, stadyumda hızını alamamıştır hâlâ koşuyordur. Jakobs iyi, hepsi iyi. Hangi ciğeri yediniz? Adana ciğerimi yediniz?" sözleriyle oyunculara övgüler yağdırdı.

Gabriel Sara

"DERDE BAKSANA"

Sarı-kırmızılı takımın kadro derinliğine vurgu yapan Hasan Şaş, "Noa Lang da geldi ve Galatasaray'da kendini ispat etti. Galatasaray yıllarca kanat oyuncularını hep iyi seçiyor. Goldeki soğukkanlılığı çok iyiydi. Kolay kolay top kaybetmiyor. İçeri doğru dribbling yapıyor. Bunlar çok önemli. Galatasaray'ın ileri ucunda Icardi, Osimhen, Yunus, Barış, Sane, Noa Lang altısından 4'ü oynayacak. Derde baksana. Hep böyle lüksleri tartışalım" dedi.

Noa Lang

"GÖRÜNMEZ KAHRAMAN SALLAI"

Roland Sallai'nin performansı ayrı parantez açan Hasan Şaş, "Kenan Yıldız, Sallai yüzünden en kötü maçını oynadı. Adamın ensesindeydi, her taraftan kapattı. Kenan Yıldız'a karşı oynamak çok zor. Nereye çalım atacağınızı bilmezsiniz. Onun için Sallai görünmez kahraman. Şimdi ne diyorlardı? Kenan Yıldız için defansı daha iyi yapan oyuncu oynaması lazım. Hatta Singo'dan bahsedildi, Sacha Boey için 'Gücü yeter mi yetmez mi?' denildi ama biz antrenman performansları, verileri göremiyoruz. Sallai tercihi yüzde 100 doğru çıktı" ifadelerini kullandı.

Roland Sallai - Kenan Yıldız

"TOTTENHAM'IN GELMESİ DAHA İYİ"

49 yaşındaki eski futbolcu, "Galatasaray'ın artık yatırım yaptığı oyuncular piyasaya çıktı, hepsi kendini bu maçta ispatladı. Sezon başı dediler ya 'Yetmez bize bir kupa, haydi hedef Avrupa' diye. Bu sene hedef doğrultusunda gidiyor. İnşallah turu geçeriz ama buradan geçtiğin zaman Tottenham veya Liverpool var, Tottenham'ın gelmesi bizim için daha iyi, Liverpool evinde çok güçlü bir takım. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde artık bu performansın altına düşemez. Siz bunu yapıyorsanız her maç yapacaksınız. Galatasaray artık Şampiyonlar Liginde güçlü bir takım" sözlerini sarf etti.

