Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, 50 bini aşkın taraftarı önünde Juventus'u 5-2 gibi çok farklı bir skorla mağlup etti. Hem İtalyan basını hem de dünya basını, sarı-kırmızılıların tarihi galibiyetine geniş yer ayırdı.

NTV Spor'un aktardığına göre; dış basında Galatasaray - Juventus maçı yorumları şöyle: La Gazzetta dello Sport: JUVENTUS İÇİN TARİHİ BİR HATA "Juventus yine kazanamadı ve İstanbul'dan yıkılmış bir halde çıktı. Sonuç olarak Ali Sami Yen stadyumundaki kaos ve yıkıcı skor, Juventus'un gelecekteki beklentileriyle kıyaslandığında önemsiz kalıyor. Luciano Spalletti'nin takımı önümüzdeki hafta Galatasaray'ı devirmek ve son 16 turuna çıkmak için neredeyse bir mucizeye ihtiyaç duyacak."

La Stampa: JUVENTUS, GALATASARAY KARŞISINDA ÇÖKTÜ "Koopmeiners'in 2 golünden sonra Türkler geri dönüş yaptı. Cambiaso'nun yerine oyuna giren Cabal iki sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı. Rövanş maçı gerçek bir hesaplaşmaya ihtiyaç duyuyor."

Tuttosport: İSTANBUL'DA ACI GECE "Şampiyonlar Ligi'nde Juventus için acı bir geceydi: İstanbul'da, play-off ilk maçında Galatasaray, Juventus'un ciddi hatalarından faydalanarak 5-2'lik galibiyet elde etti. Maç, ikinci yarıda Cambiaso'nun yerine oyuna giren ve felaket bir performans sergileyen Cabal'ın kırmızı kart görmesiyle gölgelendi."

Corriere dello Sport: YENİLGİNİN EN BÜYÜK NEDENLERİ "Spalletti'nin takımı Türkiye'de felaket bir yenilgi aldı. Cabal'ın kırmızı kartı ve ikinci yarıdaki birkaç bireysel hata, yenilginin en büyük etkeni oldu."

Sky Sport İtalia: JUVENTUS İÇİN KABUS GECESİ "Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Juve için kâbus gibi bir maç oldu: Galatasaray, 5 gol attı; Torino'da son 16 turuna ulaşmak için gerçek bir başarı gerekecek."



La Repubblica: GALATASARAY'DAN JUVENTUS'A AĞIR YENİLGİ "Spalletti'nin takımı Şampiyonlar Ligi play-off'larının ilk ayağında ağır bir yenilgi aldı. Koopmeiners'in 2 golüyle ilk yarıyı önde kapatmışlardı ancak Cabal'ın kırmızı kart görmesinin ardından çöktüler."

Sport Mediaset: NOA LANG'DAN MÜTHİŞ PERFORMANS "Juventus, Şampiyonlar Ligi play-off'larının ilk ayağında yenildi. Galatasaray, İstanbul'da Noa Lang'ın müthiş performansıyla 5-2'lik galibiyete ulaştı. Şimdi Torino'da bu sonucu tersine çevirip, son 16 turuna yükselmek için büyük bir başarı gerekecek."

BBC: GALATASARAY NEFES KESEN MAÇTA 5 GOL ATTI "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi eleme turu play-off eşleşmesinin ilk ayağında Juventus'u nefes kesen bir mücadele sonunda geriden gelerek mağlup etmesinin ardından Torino'ya 3 gollük avantajla gidecek."



El Pais: OSIMHEN'İN ENERJİSİ, SARA'NIN LİDERLİĞİ "Muhteşem Brezilyalı'nın önderliğindeki Türk takımı, İstanbul'dan gelen konuk ekibe hiç taviz vermedi (5-2). Galatasaray, Osimhen'in enerjisi, Gabriel Sara'nın etkileyici varlığı ve Yılmaz'ın amansız hücum oyununun Yıldız'ın zekasından daha belirleyici olduğu bir maçta 5-2'lik galibiyete ulaştı."

Bild: GALATASARAY, JUVENTUS'U DARMADAĞIN ETTİ "Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off'unun ilk ayağında Juventus'u domine etti! Türk devi, İtalyan şampiyonuna karşı 5-2'lik bir galibiyet elde ederek, önümüzdeki Çarşamba Torino'da oynanacak rövanş maçı için mükemmel bir başlangıç ​​pozisyonu yakaladı.



L'Equipe: GALATASARAY OYUNU TERSİNE ÇEVİRDİ "Maç boyunca enerjik bir performans sergileyen Galatasaray, ikinci yarıda Juventus karşısında oyunu tersine çevirdi. Cabal'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Juventus'a bu sayede 5 gol birden atarak maçı kazandı. Böylece ev sahibi ekip, ikinci maç öncesinde avantajlı bir konumda bulunuyor."

TNT Spor: GALATASARAY'DAN 5 YILDIZLI PERFORMANS "Galatasaray, 10 kişi kalan Juventus'u 5 yıldızlı bir performansla adeta perişan etti. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi eleme play-off turunda Juventus'u 5-2 yendi."

