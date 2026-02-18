İstanbul’da baraj doluluk oranları 18 Şubat 2026 tarihli İSKİ verileriyle birlikte yeniden gündeme geldi. Son aylarda yağışların etkisiyle su seviyelerinde kademeli bir toparlanma görülürken, İstanbul genelindeki ortalama doluluk oranı yüzde 40 bandına yükseldi. İşte, İstanbul baraj doluluk oranları 18 Şubat verileri...

İSKİ’nin paylaştığı tabloya göre İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk oranları barajdan baraja değişiklik gösterdi. Bazı barajlarda yüzde 70’in üzerine çıkan seviyeler dikkat çekerken, bazı bölgelerde ise doluluk oranı düşük seviyelerde kaldı. İşte, İstanbul baraj doluluk oranları 18 Şubat...

İstanbul baraj doluluk oranları 18 Şubat: Su seviyeleri artış göstermeye başladı!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 18 ŞUBAT 2026

İSKİ’nin 18 Şubat 2026 tarihli verilerine göre İstanbul genelinde barajların ortalama doluluk oranı yüzde 40,48 olarak ölçüldü. İSKİ’nin açıkladığı rakamlara göre en yüksek doluluk oranı Elmalı Barajı’nda görülürken en düşük seviyeler ise Kazandere, Pabuçdere ve Terkos oldu.

İSTANBUL BARAJ SU SEVİYELERİ

Ömerli Barajı: 56,64

Darlık Barajı: 58,75

Elmalı Barajı: %89,46

Terkos Barajı: %25,84

Alibey Barajı: %34,23

Büyükçekmece Barajı: %29,19

Sazlıdere Barajı: %25,44

Istrancalar: %74,42

Kazandere: %14,88

Pabuçdere: %23,42

