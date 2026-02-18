Son haftalarda sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul’da barajların doluluk oranları arttı. İSKİ verilerine göre ortalama doluluk oranı yüzde 40,48'e çıktı. Son 14 gün için yüzde 6,75 artış kaydedildi. İşte İstanbul barajlarındaki son durum…

İstanbul’da barajların doluluk oranları son olarak 7 Aralık'ta yüzde 17,12 seviyelerine kadar düşmüştü. Yaklaşık 1 hafta sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul’da yağış sonrasında barajların doluluk oranı değişti.

İstanbul barajlarına 14 günlük doping! Doluluk ne kadar arttı?

DOLULUK ORANI YÜKSELDİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajların doluluk oranı son 14 gün için yüzde 6,75 oranında arttı. Barajlara yeni yıldan bugüne kadar 207,36 milimetre yağış düştü.

YÜZDE 40,48'E ÇIKTI

İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı, yağışların ardından yükselişini sürdürerek yüzde 40,48'e çıktı. 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahip olan kente su sağlayan baraj ve göletlerin ise su miktarı bugün itibarıyla 351,32 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

İŞTE SON DURUM

İstanbul’da son yağışların ardından barajların doluluk oranları ise şöyle;

Ömerli'de yüzde 56,64, Darlık'ta yüzde 58,75, Elmalı'da yüzde 89,46, Terkos'ta yüzde 25,84, Alibey'de yüzde 34,23, Büyükçekmece'de yüzde 29,19, Sazlıdere'de yüzde 25,44, Istrancalar'da yüzde 74,42, Kazandere'de yüzde 39,42, Pabuçdere'de yüzde 23,42.

2 MİLYON 996 BİN METREKÜP SU TÜKETİLDİ

Öte yandan İstanbul’a su sağlayan Melen'den 94,57 milyon, Yeşilçay'dan da 41,81 milyon metreküp olmak üzere toplam bu yıl 136,38 milyon metreküp su alındı. Dün 2 milyon 996 bin metreküp su tüketilen kentte, uyun tamamı Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden temin edildi.

SON 10 YILIN EN DÜŞÜK İKİNCİ SEVİYESİ

İSKİ istatistiklerine göre, 18 Şubat'taki baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 86,74, 2017'de yüzde 85,65, 2018'de yüzde 79,51, 2019'da yüzde 91,59, 2020'de yüzde 61,8, 2021'de yüzde 48,67, 2022'de yüzde 80,25, 2023'te yüzde 33,94, 2024'te yüzde 75,56, 2025'te yüzde 66,01 ve 2026'da yüzde 40,48 oldu. Doluluk oranı artsa da bu oran, son 10 yılın aynı dönemine göre en düşük ikinci seviye olarak kaydedildi.

