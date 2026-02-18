Meteoroloji hem sağanak hem de kar yağışı uyarılarını peş peşe sıraladı. Meteoroloji’nin son raporuna göre bugün 25 ilde sağanak, 13 ilde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji toz taşınımı için de dün yaptığı uyarıyı yeniledi. İşte sağanak ve kar beklenen iller şöyle…

Meteoroloji’nin bugünkü hava durumu raporuna göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde olacak. Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında ise şiddetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji uyardı, 38 ilde harita değişti! Hem kar hem sağanak geliyor

KAR GERİ DÖNÜYOR

Yurt geneli için yağış uyarısı yapan Meteoroloji, yağışların güney ve batı kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Toroslar Mevkiinde ise karla karışık şeklinde görüleceğini belirtti.

NERELERDE ŞİDDETLİ OLACAK?

Meteoroloji’nin raporunda şu ifadelere yer verildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güney ve batı kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile zamanla Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Toroslar Mevkiinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun batı, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli, Adana'nın kuzey ile Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji’nin son raporuna göre sağanak yağış beklenen iller şöyle;

Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Aydın, İzmir, Muğla, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Ankara, Eskişehir, Konya, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Rize, Samsun, Trabzon, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Siirt, Şanlıurfa.

KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER HANGİLERİ?

Sağanak yağış uyarısının ardından Meteoroloji bir de kar yağışı uyarısı yaptı. İşte son rapora göre kar yağışı beklenen iller;

Edirne, Afyonkarahisar, Adana, Antalya, Ankara, Eskişehir, Sivas, Bolu, Sinop, Erzurum, Kars, Van, Malatya.

Öte yandan sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji, toz taşınımı için de uyarısını yeniledi. Uyarıda “Doğu Akdeniz'in doğusunda ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme çamur yağışı gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

