İSKİ tarafından açıklanan 16 Şubat 2026 tarihli güncel verilere göre İstanbul’daki barajların doluluk oranı belli oldu. Son yağışların ardından toplam dolulukta yaşanan değişim ve baraj bazlı güncel oranlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları güncellendi. İSKİ’nin paylaştığı son verilere göre megakentteki toplam su miktarının hangi seviyede olduğu, doluluk oranlarında artış yaşanıp yaşanmadığı ve barajlardaki son durum merak konusu oldu.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İSKİ tarafından paylaşılan 16 Şubat 2026 tarihli verilere göre İstanbul’daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 39,08 olarak ölçüldü. Özellikle son 14 günlük grafik incelendiğinde doluluk oranının kademeli şekilde yükseldiği görülüyor.

Son 14 gün içindeki doluluk oranları

Yıllara göre karşılaştırmalı verilere bakıldığında ise 2026’daki mevcut su miktarının, son 10 yıl ortalamasının altında seyrettiği ancak 2023’te yaşanan düşük seviyelerin üzerinde olduğu görülüyor

17 Şubat 2026 tarihli baraj doluluk oranının yıllara göre karşılaştırılması

İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANI ARTTI MI?

Son 14 günün verileri doluluk oranında düzenli bir yükselişe işaret ediyor. Şubat ayının ilk günlerinde yüzde 32 seviyelerinde olan toplam doluluk, yağışların etkisiyle yüzde 39 bandına kadar çıktı.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI SON DURUM

Baraj bazlı doluluk oranlarında en yüksek seviyenin yüzde 92,96 ile Elmalı Barajı’nda olduğu görüldü. Onu yüzde 70,23 ile Istrancalar Barajı takip etti. Doluluk oranının en düşük olduğu barajlar ise yüzde 19,07 ile Pabuçdere ve yüzde 24,53 ile Terkos oldu.

Ömerli Barajı: %55,54

Darlık Barajı: %58,08

Elmalı Barajı: %92,96

Terkos Barajı: %24,53

Alibey Barajı: %33,53

Büyükçekmece Barajı: %27,86

Sazlıdere Barajı: %24,65

Istrancalar Barajı: %70,23

Kazandere Barajı: %29,52

Pabuçdere Barajı: %19,07

