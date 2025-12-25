Ankara’da haklı bir sebep olmadan işten çıkarılan işçinin açtığı davada Yargıtay, önemli bir karara imza attı. İş Mahkemesi’nin reddettiği kararı bozan Yargıtay, işçinin kusurlu olmadığına, işçiye ihbar tazminatı ödenmesi gerektiğine hükmetti.

İşçi ve işveren arasındaki davalarda Yargıtay’dan önemli bir karar daha geldi. Yargıtay, iş yerindeki zorlayıcı sebepten işten çıkarmada da ihbar tazminatı ödenmesine hükmetti.

Ankara’da bir şirkette nakliye işleri için istihdam edilen işçi, işten çıkarıldı. Haklı bir sebep olmadan iş akdinin feshedilmesine rağmen kendisine ihbar tazminatı ödenmediğini ve fazla mesai alacaklarının bulunduğunu iddia eden işçi mahkemeye başvurdu.

Haksız yere işten çıkarılanlar dikkat! Yargıtay’dan ihbar tazminatı kararı

'ZORUNLU NEDEN' GEREKÇESİ

Davalı şirket, davacının madencilik faaliyetleri kapsamında nakliye işi için istihdam edildiğini ancak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından şirketin madencilik faaliyetlerinin askıya alındığını, bu "zorunlu neden" gerekçesiyle davacı işçinin ihbar tazminatına hak kazanmadığını öne sürdü.

Ankara 60. İş Mahkemesi, fazla mesai alacakları yönünden davanın kabulüne, ihbar tazminatı yönünden ise kesin olmak üzere davanın reddine karar verdi. Adalet Bakanlığı, kanun yararına temyiz isteminde bulundu.

YARGITAY KARARI BOZDU

İhbar tazminatı yönünden davanın reddedilmesini hatalı bulan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise kararı bozdu. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçiye ihbar tazminatı ödenmesi gerektiğine karar verdi.

Kararın gerekçesinde, dairenin kararında, 4857 sayılı İş Kanunu gereği fesih hakkının kullanılabilmesi için zorlayıcı nedenin iş yerinde değil işçinin çevresinde meydana gelmesi gerektiği ve bunun sonucunda "işçinin kusuru olmaksızın geçici ifa imkansızlığı nedeniyle iş görme borcunun yerine getirilememesi gerektiği" ifade edildi.

Kararda "İş yerinde meydana gelen zorlayıcı nedene dayanarak işveren, iş sözleşmesini haklı nedenle feshedemez” hükmüne yer verildi.

