Şanlıurfa’da ihlal yapan özel halk otobüsü sürücüsü hakkında işlem yapan polisi videoya çekerek, hakaret eden şüpheli M.A.S. gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde denetim yapan trafik polisleri, özel bir halk otobüsünü durdurup yapılan ihlale karşı aracı bağlamak istedi.

POLİSİ VİDEOYA ÇEKTİ

İşlem sırasında başka bir özel halk otobüsü sürücüsü olan M.A.S., polisleri cep telefonuyla videoya kaydetti, görevlerini yapmalarına engel oldu ve hakaret etti. Görüntülerin sosyal medyada gündem olup tepki toplamasının ardından sürücü M.A.S. gözaltına aldı.

Şanlıurfada polise hakaret eden sürücü gözaltına alındı

VALİLİK AÇIKLAMASI

Konuya ilişkin açıklama yapan Şanlıurfa Valiliği, “Şüpheli kişi 'görevi yaptırmamak için direnme, özel hayatın gizliliğini ihlal ve hakaret' suçları kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır" dedi.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 16.02.2026 günü saat 14.55 sıralarında Cengiz Topel Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde resmi trafik ekibinin bir özel halk otobüsü sürücüsüne idari yaptırım uyguladıkları, aracın bağlama işlemleri yapıldığı sırada başka bir Özel Halk Otobüsü sürücüsü olan M.A.S. isimli kişinin gelerek cep telefonu ile kamera kaydı yapmaya başladığı, görevli memurlara hakaret ederek aracın bağlanmasına engel olmaya çalıştığı, şüphelinin kayıt altına aldığı kamera görüntülerini daha sonra yerel haber kaynakları ve sosyal medya platformları üzerinden paylaştığı tespit edilmiştir. Şüpheli kişi 'görevi yaptırmamak için direnme, özel hayatın gizliliğini ihlal ve hakaret' suçları kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Haberle İlgili Daha Fazlası