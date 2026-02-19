Vanspor sahasında 3 puanı 3 golle aldı
Trendyol 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında Vanspor FK, Van Atatürk Stadyumu'nda konuk ettiği Bodrum FK’yı 3-1 mağlup etti.
- Maç Van Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta Vanspor'un gollerini Jefferson (2) ve Ivan Cedric attı.
- Bodrum FK'nin tek golü İsmail Tarım'dan geldi.
- Bu sonuçla Vanspor, puanını 38'e yükseltti. Bodrum FK ise 45 puanda kaldı.
Trendyol 1'inci Lig 26'ncı hafta mücadelesinde Vanspor FK ile Bodrum FK, karşı karşıya geldi. Van Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 3-1'lik skorla kazandı.
Vanspor'a galibiyeti getiren golleri 49 ve 65'inci dakikalarda Jefferson ile 55'inci dakikada Ivan Cedric kaydetti. Bodrum FK'nin tek golünü 22'nci dakikada İsmail Tarım attı.
Bu sonuçla Vanspor, puanını 38'e yükseltti. Bodrum FK ise 45 puanda kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Harun Terin, Çağrıcan Pazarcıklı
Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Naby Youssouf Oulare, Zan Jevsenak, Batuhan İşçiler (Güvenç Usta dk. 68), Medeni Bingöl, Jefferson (Traore dk. 80), Mehmet Özcan (Emir Bars dk. 79), Bekir Can Kara (Erdem Seçgin dk. 75), Santeri Hostikka, Kenneth Mamah, Ivan Cedrıc (Alper Emre Demirol dk. 74)
Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Mert Yılmaz (Yusuf Sertkaya dk. 82), İsmail Tarım (Furkan Apaydın dk. 70), Ali Aytemur, Cenk Şen, Mustafa Erdilman (Ege Bilsel dk. 63), Omar İmeri (Brazao dk. 63), Dıno Hotıc (Haqi Osman dk. 82), Ahmet Aslan, Taulan Sulejmanov, Ali Habeşoğlu
Goller: Jefferson (Dk. 51, 65), Ivan Cedric (Dk. 55) (Vanspor FK), İsmail Tarım (Dk. 22) (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Mehmet Özcan, Bekir Can Kara (Vanspor FK), Mustafa Erdilman, Brazao (dk. 77) (Bodrum FK)