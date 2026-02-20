Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yardımcıları belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Bakan Gürlek'in yardımcıları 'Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay, Sedat Ayyıldız; Bakan Çiftçi'nin yardımcıları ise Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir oldu.

ADALET BAKANI YARDIMCILARI DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevden alındı.

Kararla, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız getirildi.

İÇİŞLERİ BAKANI YARDIMCILARI BELLİ OLDU

Kararla, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alınırken yerlerine, Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir'in ataması yapıldı.

GÜRLEK, ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIĞINA ATANANLARI TEBRİK ETTİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atananları tebrik etti.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Adalet Bakan Yardımcılığı görevine atanan Sayın Can Tuncay, Sayın Burak Ceyhan, Sayın Abdullah Aydoğdu ve Sayın Sedat Ayyıldız'ı tebrik ediyor, üstlendikleri bu önemli görevde ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunacaklarına yürekten inanıyorum. Adalet Bakanlığımızda yürüttükleri görevlerinden ayrılan Bakan Yardımcılarımız Sayın Ramazan Can, Sayın Hurşit Yıldırım, Sayın Mehmet Yılmaz ve Sayın Niyazi Acar'a, görev süreleri boyunca sundukları katkılar ve devletimize yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyorum."

Gürlek, adaletin tesisi, hukuk devletinin güçlendirilmesi ve vatandaşların adalete erişiminin daha da etkin hale getirilmesi yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

