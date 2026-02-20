Galatasaray yönetimi, Napoli ile temasa başladı. Sarı kırmızılı yönetim, 30 milyon avro satın alma opsiyonu bulunan Hollandalı oyuncu için başkan De Laurentis ile görüşmelere başladı. İtalyan başkan, üç yıllık taksiti kabul etti…

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray kariyerine flaş bir başlangıç yapan Noa Lang, taraftarın sevgilisi haline geldi. 5-2 biten kazanılan Juventus maçında da yıldızını parlatan Noa Lang, zarı kırmızılı formayla çıktığı 4 maçta 2 gol, 1 asistlik performansla alkış aldı. Satın alma opsiyonu 30 milyon avro olan Noa Lang’ın bu gidişatını sürdürmesi hâlinde Galatasaray, Hollandalı oyuncuyu tıpkı Osimhen gibi ‘almak zorunda’ kalacak. Sarı kırmızılı yönetimin şimdiden satın alma şartları için nabız yokladığı Napoli ile bu defa ödeme planı için anlaşma zemini sağladığı ortaya çıktı.

Noa Lang

YILLIK 10 MİLYON

Osimhen’in 80 milyon avroluk bonservis bedelinin yarısını peşin, kalan 40 milyon avroluk tutarın ise altı ayda ödenmesi şartını koşan Napoli Başkanı De Laurentis, Galatasaray’a bu defa jest yaptı. De Laurentis’in, Noa Lang’ın bonservisinin üç yıl vadeye yayılma şartını kabul ettiği ortaya çıktı. Galatasaray, Noa Lang’ın bonservisini almaya karar verirse Napoli’ye her sezon 10 milyon avro ödeme yapıp üç taksitte bonservisini ödeyecek. Bu ödeme takvimiyle sarı kırmızılıların harcama limitlerinde de eli rahatlamış olacak. Ödenecek miktar üç yıla yayılacak.

AİLESİNİ DE GETİRDİ

G.Saray’da kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Noa Lang, ailesini de İstanbul’a getirdi. Hollandalı futbolcunun eşi ve iki çocuğu da artık İstanbul’da yaşayacak. Lang, futbol hayatına G.Saray’da devam etmeye sıcak bakıyor.

