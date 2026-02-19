Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2'lik skorla bozguna uğratan Galatasaray'da oyuncular Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, haftanın 11'ine seçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off maçlarının ardından haftanın en iyi performans sergileyen oyuncuları seçildi.

SARA VE SANCHEZ KADRODA

Galatasaray'ın İtalyan devi Juventus'u 5-2'lik skorla mağlup ettiği maçta performanslarıyla öne çıkan 2 isim, UEFA'nın "Haftanın 11'i" kadrosunda yer aldı.

Sarı kırmızılıları Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara ve Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez, UEFA tarafından haftanın en iyi 11'ine seçildi.

İŞTE HAFTANIN 11'İ

Kobel, Ryerson, Sanchez, Burn, Grimaldo, Tzous, Tchouameni, Gabriel Sara, Doue, Hogh, Gordon

SARA, AVRUPA'DAKİ İLK GOLÜNÜ BULDU

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, UEFA turnuvalarındaki ilk golünü attı.

Mücadelenin 15. dakikasında fileleri havalandıran Sara, sarı-kırmızılı takımı 1-0 öne geçirdi. Tamamı Galatasaray'da 9 UEFA Avrupa Ligi, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 9. kez de UEFA Şampiyonlar Ligi maçında forma giyen Sara, ilk kez gol sevinci yaşadı.

Bu sezon çıktığı 31 resmi müsabakada 5 golü bulunan Sara, 6. kez fileleri havalandırdı.

Gabriel Sara

SANCHEZ, BU SEZON 2. GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, bu sezon 2. kez skor katkısı verdi.

Sarı-kırmızılı formayla bu sezonki 33. resmi maçına çıkan Sanchez, 60. dakikada attığı golle takımını 3-2 öne geçirdi. Bu sezon Süper Lig'de 1 golü bulunan tecrübeli savunma oyuncusu, toplam gol sayısını 2'ye çıkardı.

