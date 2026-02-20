UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5 golle deviren Galatasaray'ın, tur atlaması durumunda ligdeki Göztepe maçı ertelenecek.

Şampiyonlar Ligi’nde play-off etabında ilk maçta Juventus’u 5-2 ile geçen G.Saray son 16’ya kalma yolunda büyük avantaj yakaladı.

TUR ATLARSA ERTELENECEK

Sarı kırmızılılar, bu turu geçmesi hâlinde Liverpool ya da Tottenham’dan biriyle eşleşecek. TFF’nin G.Saray’ın Göztepe ile oynayacağı maçı erteleyeceği öğrenildi.

RÖVANŞ MAÇI 25 ŞUBAT'TA

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında 25 Şubat Çarşamba günü Juventus ile deplasmanda karşılaşacak.

