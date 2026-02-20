Son dakika deprem haberi Hatay'dan geldi. AFAD Kırıkhan merkezli depreme ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden duyurdu, işte son durum...

Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Son deprem ise Hatay'da gerçekleşti. AFAD Kırıkhan merkezli sarsıntıya ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı.

HATAY'DA DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kırıkhan ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 9,27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Yere yakın gerçekleşen deprem kuvvetli hissedildi, paniğe kapılan bazı vatandaşlar sokaklara çıktı. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

