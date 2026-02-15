Son dakika deprem haberi Akdeniz'den geldi. AFAD son depremler listesinde Mersin Anamur'daki sartıntının büyüklüğü 4 olarak duyuruldu.

Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Dün akşam Samsun'da meydana gelen 4 büyüklüğü depremin ardından gece yarısı Ankara, Kayseri, Hakkari ve Adana'da ufak şiddetli sarsıntılar meydana gelmişti. Son deprem ise Akdeniz'de gerçekleşti. AFAD Mersin Anamur yakınlarındaki depreme ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı.

MERSİN'DE DEPREM

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre saat 05:36da Akdeniz'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 6 kilometre olarak açıklandı. Deprem Mersin'in Anamur ilçesine yakın gerçekleşti. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

