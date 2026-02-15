AFAD’ın paylaştığı son depremler verilerine göre 15 Şubat 2026 tarihinde Samsun ve Mersin’e ilişkin iki ayrı 4.0 büyüklüğünde deprem kayıtlara geçti. Vatandaşlar ''Mersin ve Samsun'da deprem mi oldu?'' sorusuna cevap ararken AFAD son depremler listesini ve verileri paylaştı.

Gece saatlerinde Samsun’un Vezirköprü ilçesi merkezli bir sarsıntı yaşanırken, sabaha karşı Akdeniz açıklarında Mersin’in Anamur ilçesine uzak bir noktada ikinci bir deprem bildirildi. İşte, 14-15 Şubat AFAD son depremler listesi...

SAMSUN'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD’ın son depremler verilerine göre Samsun’da deprem meydana geldi. 15 Şubat 2026 tarihinde saat 00.20’de Samsun’un Vezirköprü ilçesi merkezli 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

MERSİN'DE DEPREM Mİ OLDU?

Bugün Mersin’de de hissedilen bir deprem kayıtlara geçti. 15 Şubat 2026 saat 05.36’da Akdeniz açıklarında, Mersin’in Anamur ilçesine 194.54 kilometre uzaklıkta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

15 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer

15-02-2026 03:55:58 39.2242 28.1369 13.5 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir) 15-02-2026 03:20:35 37.8394 36.2028 7.05 ML 2.1 Saimbeyli (Adana) 15-02-2026 03:19:00 37.9933 35.5219 7.02 ML 2.2 Yahyalı (Kayseri) 15-02-2026 03:11:02 37.9914 35.5283 5.56 ML 2.9 Yahyalı (Kayseri) 15-02-2026 02:55:55 37.3428 43.99 7 ML 2.3 Yüksekova (Hakkari) 15-02-2026 02:43:44 38.9572 43.5508 13.66 ML 1.1 Van Gölü - [04.48 km] Erciş (Van) 15-02-2026 02:36:13 34.3744 32.0669 6.28 MW 4.0 Akdeniz - [194.54 km] Anamur (Mersin) 15-02-2026 02:23:43 40.0003 35.6064 10.9 ML 1.3 Çekerek (Yozgat) 15-02-2026 02:01:37 37.5269 37.2331 13.54 ML 1.7 Pazarcık (Kahramanmaraş) 15-02-2026 01:53:44 39.1194 40.315 10.86 ML 1.4 Merkez (Bingöl) 15-02-2026 01:43:23 39.2203 28.1519 5.57 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir) 15-02-2026 01:34:53 37.4242 43.9919 7.93 ML 2.1 Yüksekova (Hakkari) 15-02-2026 01:24:26 40.1603 31.7064 7 ML 2.0 Beypazarı (Ankara) 15-02-2026 01:20:31 40.5603 35.9847 12.97 ML 1.9 Merkez (Amasya) 15-02-2026 01:16:56 40.1975 40.7817 7.05 ML 2.4 Aziziye (Erzurum)

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer

15-02-2026 01:02:57 37.8372 29.4556 13.68 ML 2.0 Bozkurt (Denizli) 15-02-2026 00:53:49 40.3892 33.2731 7.1 ML 1.8 Şabanözü (Çankırı) 15-02-2026 00:46:12 38.285 38.2703 7 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 15-02-2026 00:33:43 39.2442 33.4244 7 ML 0.7 Şereflikoçhisar (Ankara) 15-02-2026 00:29:29 39.0867 40.3097 6.71 ML 2.0 Merkez (Bingöl) 15-02-2026 00:22:59 39.1511 28.3094 7 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 15-02-2026 00:15:06 38.2747 38.2436 7 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) 15-02-2026 00:13:54 39.2158 28.1 7 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 14-02-2026 23:42:23 39.1233 28.3408 7.01 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 14-02-2026 23:31:00 39.1333 28.3347 6.95 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 14-02-2026 23:26:18 39.2022 28.2128 7 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 14-02-2026 23:22:02 37.9069 32.1308 7 ML 1.7 Meram (Konya) 14-02-2026 23:21:01 37.8839 26.9683 6.95 ML 2.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.91 km] Menderes (İzmir) 14-02-2026 23:14:15 39.1636 28.2319 6.46 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 14-02-2026 23:09:46 40.8694 27.8858 6.45 ML 1.4 Marmara Denizi - [11.79 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)





