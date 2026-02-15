Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaşlı vatandaşları “adınız terör örgütüne karıştı” yalanıyla kandıran 22 şüpheli tutuklandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin, 11 kişiden toplam 87 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve para aldığı, teslimat sırasında tanınmamak için maske ve kapüşon taktıkları belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp yasa dışı yollarla bilgilerini ele geçirdikleri yaşlı vatandaşları dolandıran çeteye yönelik operasyon düzenledi.

MİLLETİ BÖYLE DOLANDIRDILAR

Ankara'da yaşayan 11 vatandaşı arayıp kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, vatandaşlara, "Adınız terör örgütüne karıştı, FETÖ kimlik bilgilerinizi kullanarak para topluyor, biz bu şahıslara operasyon yapacağız. Bu sebeple evinizde bulunan ziynet eşyası ve paraları kapıya gelen görevliye verin, inceleme sonrasında size geri vereceğiz. Hesabımıza attığınız paralar sizin teminatınız olacak." dedi.

87 MİLYON LİRAYI CEBE İNDİRDİLER

Bu şekilde aradıkları kişileri ikna eden şüpheliler, vatandaşların 87 milyon lira değerindeki ziynet eşyası, döviz ve parasını aldı.

TANINMAMAK İÇİN KAPÜŞON

Ayrıca şüphelilerin, vatandaşların adresinden ziynet eşyalarını almaya gittiklerinde tanınmamak için maske ve kapüşon taktığı öğrenildi.

22 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 11 ilde operasyon düzenlemiş, operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli 13 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası