Ramazan 2026 başlangıcı için sayılı gün kaldı. Yılın ilk Ramazan orucu şubat ayında tutulacak. Oruç ibadetini hakkıyla gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, net tarihi araştırıyor. Peki, 2026 Ramazan ayı hangi gün? İlk oruç ne zaman?

Mübarek üç ayların sonuncusu, 11 ayın sultan Ramazan 2026 başlangıcı binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Yayımlanan takvimle, Ramazan 2026 tarihi paylaşılmıştı. Bu yıl Ramazan ayının bir kısmı kış, bir kısmı ise ilkbahar ayında idrak edilecek. İşte Ramazan ayının başlangıç tarihi...

2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK/BİTECEK? 18 Şubat Çarşamba akşamı kılınacak ilk teravih namazının arkasından, 19 Şubat Perşembe günü tutulacak ilk oruç ile ramazana girilecek. Son oruç ise 19 Mart 2026 günü tutulacak ve Ramazan ayı toplam 29 gün sürecek.

RAMAZAN AYIN İBADET ETMENİN SEVABI DAHA MI FAZLA? Ramazan ayında yapılan ibadetlerle ilgili İslam alimleri farklı değerlendirmelerde bulunuyor. Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz.

Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolur, Cehennemden azat olur. Ramazan-ı şerif ayında, Resulullah, esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi, günah işlemekle geçer. Bu ayı fırsat bilmeli, elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allahü teâlânın razı olduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı, ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir.

RAMAZAN AYI İBADETLERİ İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Bir günah işlediğin zaman hemen arkasından bir iyilik yap, bir sevap işle ki o günahı mahvetsin!) [Beyheki] (Nerede, ne halde bulunursan bulun, Allah’tan kork ve kötülüğün akabinde bir iyilik yap ki onu yok etsin!) [Tirmizi] Kur'an-ı kerimde de mealen buyuruluyor ki:

(Elbette hasenat, seyyiatı yok eder.) [Hud 114]

[Hasenat, her çeşit iyilik, seyyiat ise, her çeşit kötülük demektir] Kötü-iyi ayrımı yapmadan herkese iyilik etmelidir! Güçsüzlere, ihtiyarlara, muhtaçlara yardım etmek dinimizin emirlerindendir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:



(Bir müslüman kardeşine ikram eden, Allahü teâlâya ikram etmiş gibidir.) [Taberani]

(Bir genç, bir ihtiyara, yaşından dolayı hürmet ederse, o genç ihtiyarlayınca, Allahü teâlâ ona hizmet edecek gençler yaratır.) [Tirmizi] İnsanlara iyilik etmek çok sevaptır. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

(İnsanların hepsi Allah’ın ıyâli [ev halkı] gibidir. Allahü teâlânın en çok sevdiği kimse, Onun ıyâline [insanlara] en faydalı olandır. Allahü teâlânın en buğzettiği kimse de Onun ıyâline iyilik etmeyendir.) [Bezzar] (Şu iki şeyden daha iyisi yoktur: Allah’a iman ve Onun kullarına iyilik etmek. Şu iki şeyden de kötüsü yoktur: Şirk ve insanlara kötülük etmek.) [Deylemi] (En iyi kimse, kendisinden hep iyilik beklenendir.) [Tirmizi] (İyilik etmek ömrü uzatır.) [Taberani]

