Bayraktar TB3 SİHA, NATO’nun Steadfast Dart-2026 Tatbikatı’nda dünya sahnesine damga vurdu. TCG Anadolu’nun kısa pistinden otonom olarak havalanan milli SİHA, Baltık Denizi’nde belirlenen su üstü hedeflerini ikili MAM-L salvo atışıyla tam isabetle vurdu. Böylece TB3, yurt dışındaki ilk operasyonel gösterimini başarıyla tamamlayarak küresel savunma gündeminde dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye, NATO tatbikatında bir ilke imza attı. TCG Anadolu’ya konuşlu Bayraktar TB3 SİHA, Steadfast Dart-2026 Tatbikatı kapsamında gemiden havalanarak Baltık Denizi’ndeki deniz hedefini MAM-L mühimmatıyla tam isabetle vurdu. Atışın ardından angajmanı tamamlayan TB3, TCG Anadolu’ya emniyetli şekilde iniş yaptı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "BayraktarTB3 TCG ANADOLU Steadfast Dart-2026 NATO Tatbikatı 2 x MAM-L Salvo Atışı Tam İsabet" ifadelerine yer verdi.

TAM İSABET

Tatbikat kapsamında icra edilen görevde Bayraktar TB3, TCG Anadolu’dan kalkış yaptı. Baltık Denizi’nde belirlenen deniz hedefi, Roketsan tarafından geliştirilen MAM-L akıllı mühimmatıyla vuruldu. Salvo atışı şeklinde gerçekleştirilen 2 adet MAM-L atışı hedefi tam isabetle buldu.

TCG Anadolu’dan kalktı, NATO’da hedefi vurdu! TB3’ten çifte başarı

Gerçekleştirilen angajman, platformun deniz konuşlu harekât kabiliyetini ve hassas vuruş yeteneğini NATO görev ortamında damga vurdu.

TCG Anadolu’dan kalktı, NATO’da hedefi vurdu! TB3’ten çifte başarı

DÜNYADA İLK

Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yaparak operasyon icra edebilen dünyadaki ilk SİHA olma özelliği taşıyan Bayraktar TB3, bu faaliyetle NATO sahasında kabiliyetlerini sahaya yansıttı. Platform, ilk kez yurt dışındaki bir harekât ortamında operasyonel performansıyla görev icra etti.

TCG Anadolu’da hâlihazırda 3 adet Bayraktar TB3 görev yapıyor. Baltık Denizi gibi zorlu bir coğrafyada icra edilen uçuş ve atış faaliyetleri, NATO müttefikleri tarafından yakından takip ediliyor.

SIRADA KOORDİNELİ HAREKAT VAR

Tatbikatın ilerleyen safhalarında Bayraktar TB3’lerin kabiliyetleri farklı senaryolarla sergilenmeye devam edecek. Planlamaya göre iki Bayraktar TB3’ün TCG Anadolu’dan arka arkaya kalkış yaparak koordineli harekât icra etmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda bir TB3’ün daha yüksek tahrip gücüne sahip MAM-T mühimmatıyla hedefe angaje olması planlanıyor.

MSB’DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, tatbikata ilişkin yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının NATO görevlerinde aktif rol almaya devam ettiğini duyurdu.

Açıklamada, "Şanlı ordumuz; kara, deniz ve hava unsurlarıyla katıldığı NATO Steadfast Dart-2026 Tatbikatı’nda üstün imkân ve kabiliyetlerini sergilemeye devam ediyor. TCG Anadolu’da konuşlu TB-3 SİHA’larımız, tatbikat kapsamında havalanarak Baltık Denizi’nde belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu ve başarılı şekilde TCG Anadolu’ya döndü." denildi.

GEMİ KONUŞLU OPERASYON KABİLİYETİ SAHADA

Bayraktar TB3’ün gemiden kalkış ve iniş kabiliyeti, özellikle deniz kuvvetleri için uzun menzilli keşif, gözetleme ve taarruz görevlerinin gemi konuşlu şekilde icra edilmesine imkân sağlıyor.

Katlanabilir kanat yapısına sahip olan platform, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yapacak şekilde geliştirildi. 14 metre kanat açıklığına sahip TB3, 1.450 kilogram maksimum kalkış ağırlığı ve 280 kilogram faydalı yük kapasitesiyle görev yapabiliyor.

TEI-PD170 turbodiesel motorla güçlendirilen platform, 24 saatin üzerinde havada kalış süresi ve yaklaşık 1.100 deniz mili operasyonel menzil sunuyor. Uydu haberleşme kabiliyeti sayesinde görüş hattı ötesinde görev icra edebiliyor.

MAM-L İLE YÜKSEK HASSASİYETLİ VURUŞ

Tatbikatta kullanılan MAM-L mühimmatı, Roketsan tarafından insansız hava araçları için geliştirilen lazer güdümlü akıllı mühimmat olarak biliniyor. Yaklaşık 23 kilogram ağırlığındaki mühimmat, atış koşullarına bağlı olarak 8 ila 15 kilometre menzilde hedefleri yüksek hassasiyetle vurabiliyor.

MAM-L; tanksavar, parçacık etkili ve termobarik harp başlığı seçenekleriyle farklı hedef türlerine karşı kullanılabiliyor. Bayraktar TB3 ayrıca MAM-C, MAM-T, L-UMTAS ve Cirit lazer güdümlü roket gibi yerli mühimmatları da taşıyabiliyor.

TB3 ENVANTERDE AKTİF GÖREVDE

Bayraktar TB3 ilk uçuşunu 27 Ekim 2023’te gerçekleştirdi. 19 Kasım 2024’te TCG Anadolu’dan ilk kalkış ve inişini tamamladı. Platform, 2025 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girerek aktif görevlerde kullanılmaya başladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası