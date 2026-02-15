Almanya’da gündüz vakti akılalmaz bir soygun yaşandı. Kimliği belirsiz kişiler, bankanın bodrum katına sızarak kasa odasına ulaştı. İddiaya göre içeri püskürtülen “gizemli bir sıvı” sonrası çalışanlar rahatsızlanırken, hırsızlar tam 14 kiralık kasayı peş peşe patlatıp kayıplara karıştı.

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stuhr kentinde bir banka şubesinde gündüz saatlerinde hırsızlık meydana geldi.

Kimliği belirsiz kişiler, Volksbank şubesinin bodrum katındaki kasa odasına girdi.

Şüphelilerin, bankanın arka kısmındaki bodrum penceresi boşluğundan içeri girerek kasa odasına ulaştığı belirlendi.

Yüzlerce kiralık kasanın bulunduğu kasa odasına giren hırsızlar, 14 kasanın içini boşalttı.

Çalınanların ne olduğu ve zararın boyutu henüz netleşmedi.

Gündüz vakti gizemli sıvı ile banka soydular! 14 kasa birden patladı!

MAVİ TULUMLU ÜÇ KİŞİ KAÇTI

Tanıklar, saat 13.20 sıralarında banka binasının arkasındaki Blockener Straße üzerindeki otoparkta mavi tulum giymiş üç kişiyi gördü. Şüphelilerin koyu renkli bir araca, muhtemelen bir VW Golf’e yöneldiği iletildi. Araca binip binmedikleri netlik kazanmadı.

Polis, üç şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

BANKA ÇALIŞANLARI RAHATSIZLANDI

Banka çalışanlarının aniden mide bulantısı ve rahatsızlık şikayeti yaşaması üzerine durum ortaya çıktı. Bir müşteri, "Saat 14.21'de hesap özetlerimi aldım. Gişede beklerken bir çalışanın baş ağrısından şikayet ettiğini duydum" dedi.

Bodrum katta bilinmeyen bir sıvı püskürtüldüğü belirlendi. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemelerde tehlikeli bir maddeye rastlanmadı. Sıvının ne olduğu ve ne amaçla kullanıldığı henüz bilinmiyor..

POLİS BİLGİ BEKLİYOR

Banka müşterileri için acil hat kuruldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Polis, olay saatinde otoparkta veya çevresinde tulumlu kişiler görenlerin ya da koyu renkli araç hakkında bilgisi olanların iletişime geçmesini istedi. Bölge sakinlerinden güvenlik kamerası kayıtlarını kontrol etmeleri talep edildi.

