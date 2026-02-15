Elazığ'da yaşayan 63 yaşındaki emekli gazeteci Şah İsmail Gezici, 13 yaşındayken sigaraya başladı. 50 yıl sonra sigaradan dolayı nefes almakta zorlanan Gezici, sigarayı bırakmak için arkadaşının tavsiyesiyle sigara bırakma merkezine başvurdu.

Gezici, uzmanlar tarafından uygulanan tedaviyle yarım asır boyunca içtiği sigaradan doğum gününde kurtuldu. Sigarayı bırakan emekli gazeteci Gezici, "Zararın neresinden dönülürse kârdır misali ben 50 yıl sonra döndüm ama gençler, pişman olmadan sigarayı bırakın" dedi.

13 yaşlarında başladığı sigarayı 50 yıl sonra doğum gününde bıraktığını belirten gazeteci Şah İsmail Gezici şunları söyledi:

"Buraya geleli 2 ay oldu. Şu anda son seansa giriyorum. Sigara içtiğim dönemdeki öksürme, nefes darlığı ve tıkanıklıktan kurtuldum. Pişmanlığım keşke daha önceden gelseydim. Şu anda çok rahatım. Bazı arkadaşlar '50 yıl içmişsin bu saatten sonra neden bırakıyorsun' dedi. Aslında bu saatten sonra gerekiyor. Gençken bırakılsaydı çok daha iyi olurdu. Tam 50 yıl günde en düşük bir paket, 3 pakete çıktığı dönemler dahi olmuştur. Bir paket olarak bakıldığı zaman 18 bin 250 paket sigara yapıyor. Dile kolay. Sigara içerek kendimizi boşu boşuna bu hale sokmuşuz. Zararın neresinden dönülürse kardır misali ben 50 yıl sonra döndüm ama gençler, pişman olmadan sigarayı bırakın"